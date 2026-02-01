Bremer, clamorosa decisione in casa Juve: tifosi in ansia

Novità inaspettata a pochissime ore dalla sfida tra Parma e Juventus: ecco cosa sta succedendo alla Continassa.

Cresce l’attesa per la sfida tra Parma e Juventus, valida per la 23esima giornata di Serie A e in programma questa sera alle ore 20:45. I bianconeri cercano il quarto successo nelle ultime cinque gare di campionato per non perdere ulteriore terreno dalla zona Champions, mentre i gialloblu hanno racimolato appena 2 punti negli ultimi 270′ di gioco (2 pareggi e 1 sconfitta) e vogliono sfruttare il fattore campo per allontanarsi dalla zona pericolosa.

Il tecnico della Juve, Luciano Spalletti, pensa a una clamorosa novità di formazione: Bremer è apparso stanco nelle ultime uscite e potrebbe almeno inizialmente rifiatare, al suo posto è pronto Gatti che si candida a fare coppia con Kelly. Ecco le probabili formazioni di Parma-Juventus, gara valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A:

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Troilo; Sorensen, Ondrejka, Bernabè, Keita, Valeri; Oristanio, Pellegrino. All. Cuesta

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.