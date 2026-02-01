Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Bremer, clamorosa decisione in casa Juve: tifosi in ansia

Foto dell'autore

Novità inaspettata a pochissime ore dalla sfida tra Parma e Juventus: ecco cosa sta succedendo alla Continassa. 

Cresce l’attesa per la sfida tra Parma e Juventus, valida per la 23esima giornata di Serie A e in programma questa sera alle ore 20:45. I bianconeri cercano il quarto successo nelle ultime cinque gare di campionato per non perdere ulteriore terreno dalla zona Champions, mentre i gialloblu hanno racimolato appena 2 punti negli ultimi 270′ di gioco (2 pareggi e 1 sconfitta) e vogliono sfruttare il fattore campo per allontanarsi dalla zona pericolosa.

Gatti esulta dopo un gol con la Juve
Gatti (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il tecnico della Juve, Luciano Spalletti, pensa a una clamorosa novità di formazione: Bremer è apparso stanco nelle ultime uscite e potrebbe almeno inizialmente rifiatare, al suo posto è pronto Gatti che si candida a fare coppia con Kelly. Ecco le probabili formazioni di Parma-Juventus, gara valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A:

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Troilo; Sorensen, Ondrejka, Bernabè, Keita, Valeri; Oristanio, Pellegrino. All. Cuesta

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie