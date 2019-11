JUVENTUS ATLETICO MADRID CRISTIANO RONALDO / Cristiano Ronaldo punta l'Atletico Madrid. L'attaccante portoghese ha svolto l'intera rifinitura odierna con i propri compagni e si candida a tornare titolare per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Come testimoniato da Calciomercato.it, il cinque volte pallone d'Oro è rimasto a colloquio con Sarri prima dell'inizio della seduta, probabilmente per confrontarsi con l'allenatore sulle proprie condizioni. Non è dunque da escludere un suo possibile impiego dal primo minuto già nella sfida di domani sera.

Nel frattempo, l'ex Real Madrid ha mandato un messaggio ai 'Colchoneros' su Instagram: "Sono tornato".

Juventus-Atletico Madrid, Sarri col dubbio Ronaldo: le probabili formazioni

Sarri dovrà sicuramente fare a meno degli infortunati Alex Sandro, Rabiot e Douglas Costa, mentre come annunciato in conferenza stampa de Ligt e Bernardeschi restano in dubbio. Sulla trequarti potrebbe così essere riproposto Ramsey, con Higuain al momento favorito su Dybala per affiancare proprio Cristiano Ronaldo. Ecco le probabili formazioni di Juventus-Atletico Madrid:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri;

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi; Koke, Thomas, Herrera, Saul; Vitolo, Morata. All. Simeone.

