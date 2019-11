Juventus, Dybala non rimpiange Allegri: “Con Sarri mi diverto di più"

JUVENTUS DYBALA SARRI ALLEGRI/ Paulo Dybala, intervistato dal quotidiano spagnolo ‘El País’, ha commentato il momento della Juventus in vista della sfida all’Atletico Madrid, oltre al suo rapporto con Cristiano Ronaldo e Messi, compagni tra club e Nazionale: "In Argentina mi dicevano 'scemo, hai il migliore già in Nazionale e ora ti portano anche l'altro migliore'. Io rispondevo che si sbagliavano, che per me questo era un vantaggio. Posso studiarli ogni giorno. Chi non vuole giocare con i migliori? Parliamo di due fenomeni, a livello calcistico e mentale. Non è facile resistere, vivere una sfida del genere, con 40 gol all'anno. Una follia, nella storia del calcio nessuno è riuscito a raggiungere questi risultati. Si sono potenziati a vicenda".

LEGGI ANCHE --> Calciomercato Juventus, entra Icardi, esce Cristiano: spunta la clausola

Juventus, Dybala: "Cristiano e Messi? Due fenomeni, ho bel rapporto con loro"

La Joya ha aggiunto: "Ho un buon rapporto con Cristiano, parliamo tanto di Juve, ma anche di cose extra calcio.

Anche con Leo, la relazione è cresciuta col tempo: ovviamente è diverso quando ti vedi solo in Nazionale". Elogi anche per, nuovo tecnico della Vecchia Signora. L'argentino, a quanto pare, non rimpiange Allegri: "Ha un modo di vedere il calcio completamente diverso, con lui, per me e gli altri attaccanti, è più divertente. Abbiamo di più il pallone, generiamo più occasioni. Ti permette di rischiare, perché sai che avrai un'altra opportunità per far gol. Questo ti dà tantissimo: impari a giocare velocemente, attacchi continuamente. Ci sono partite in cui arriviamo a creare 20 occasioni, immagina cosa significa per un attaccante".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Napoli, futuro Ancelotti e riflessioni post Liverpool: le ultime CM.IT

Juventus, Lippi avverte l'Inter: "Scudetto? Presto non ci sarà storia"