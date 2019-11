ATALANTA JUVENTUS CRISTIANO RONALDO SARRI / Sabato, alle ore 15, la Juventus di Maurizio Sarri è attesa dalla complicata trasferta sul campo dell'Atalanta di Gasperini, con il tecnico bianconero attanagliato dagli ultimi dubbi di formazione e da qualche problema fisico di troppo dei suoi calciatori. Su tutti c'è da sbrogliare il caso Cristiano Ronaldo, sostituito contro il Milan prima della sosta e capace di mettere a segno 4 gol in due partite con il Portogallo. CR7 nonostante tutto non è però ancora al 100% e non è sicura la sua presenza contro i bergamaschi di domani. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Juventus, Sarri con il dubbio Ronaldo

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' sottolinea come il dubbio verrà sciolto solo nel pomeriggio di oggi, prima della partenza per Bergamo. Ronaldo ieri ha svolto lavoro personalizzato e i dubbi al momento permangono molto forti. Molto dipenderà anche dalla volontà dello stesso CR7, tornato molto carico dopo le belle prove in nazionale ma comunque ancora limitato da qualche acciacco di troppo.

Lo stesso fenomeno della Juventus aveva infatti candidamente ammesso di non essere al meglio dopo l'ultima gara giocata con la 'Seleçao'.

Atalanta-Juventus, oggi la decisione su Ronaldo

Ronaldo sarà fondamentale per la Champions League dei bianconeri, motivo per cui non si vogliono correre rischi eccessivi. Dopo l'ultimo provino previsto per oggi prima della partenza si deciderà se è meglio portarlo in trasferta a Bergamo contro l'Atalanta oppure al contrario lasciarlo alla Continassa, perché possa allenarsi e ritrovare la condizione fisica ottimale. Con CR7 fuori toccherebbe a Dybala e Higuain.

