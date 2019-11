CALCIOMERCATO MILAN CALHANOGLU BAYERN MONACO / "Se il Bayern Monaco dovesse rifarsi avanti, di certo stavolta non direi di no", parole queste di Hakan Calhanoglu, che ha ammesso chiaramente di essere pronto a lasciare il Milan se dovesse arrivare un'offerta da parte dei bavaresi. Dichiarazioni che di certo non avranno fatto piacere ai tifosi rossoneri ma che potrebbero aprire nuovi scenari di calciomercato se il BayernMonaco decidesse realmente di tornare a puntare sul turco.

E' ovviamente, al momento, solo una suggestione di calciomercato ma dal Bayern Monaco ci sono diversi profili che potrebbero interessare al Milan. Sono soprattutto due i calciatori che potrebbero lasciare il club bavarese e che sono pronti a intraprendere una nuova avventura: stiamo parlando Boateng e Muller. Entrambi farebbero la fortuna dei rossoneri, alla ricerca di esperienza sia in difesa che in attacco.

I due calciatori, accostati anche ad altre squadre italiane come, dovrebbero però abbassare le loro pretese per approdare in Italia. Gli stipendi sono, infatti, troppo alti ma un contratto più lungo negli anni potrebbe risolvere il problema.

Altro profilo che potrebbe interessare è certamente quello di Tolisso. Goretzka si è ormai messo alle spalle i problemi fisici e per il francese lo spazio potrebbe ridursi sempre di più. In questo caso però servirebbe un sacrificio economico per il cartellino dell'ex Lione: a finanziarlo potrebbe essere Kessie. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI. L'ivoriano è ormai fuori dal progetto tecnico e la Premier League lo aspetta.

