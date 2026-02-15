Paratici vorrebbe portarlo alla Fiorentina, ma il tecnico bresciano potrebbe far ritorno in Premier
Il club vuole lui, Roberto De Zerbi. Il tecnico bresciano è fresco di divorzio col Marsiglia, avvenuto qualche giorno dopo l’umiliante sconfitta col Paris Saint-Germain.
Gli estimatori di De Zerbi rimangono comunque tanti. Paratici pensa a lui per la Fiorentina che verrà, ma tra gli addetti ai lavori c’è quasi la convinzione che alla fine farà ritorno in Premier League. Per i bookmakers, l’ex Sassuolo è l’obiettivo numero uno del Tottenham.
Gli Spurs hanno appena licenziato Frank, ma soprattutto ingaggiato il suo sostituto: Igor Tudor. “Si unisce a noi con un obiettivo chiaro: migliorare le prestazioni, ottenere risultati e farci risalire in classifica in Premier League – la nota ufficiale dei londinesi – Il suo mandato è semplice: portare organizzazione, intensità e competitività alla squadra in una fase decisiva della stagione”.
We are pleased to confirm the appointment of Igor Tudor as Men’s Head Coach until the end of the season, subject to work permit.
🔗 https://t.co/IqK72rpNSg pic.twitter.com/31rCpoVQTj
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 14, 2026
L’ex Juve ha firmato fino a giugno, con l’obiettivo di scacciare via (il prima possibile) l’incubo retrocessione. È a tutti gli effetti un tecnico ad interim, ciò vuol dire che a meno di sorprese la sua avventura a Londra si concluderà al termine dell’annata. Il club inglese punta a rilanciarsi con un’altra figura, per i bookmakers proprio con Roberto De Zerbi.