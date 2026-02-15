Atalanta
Il nuovo allenatore andrà via a giugno: l’obiettivo è De Zerbi

Paratici vorrebbe portarlo alla Fiorentina, ma il tecnico bresciano potrebbe far ritorno in Premier

Il club vuole lui, Roberto De Zerbi. Il tecnico bresciano è fresco di divorzio col Marsiglia, avvenuto qualche giorno dopo l’umiliante sconfitta col Paris Saint-Germain.

Il nuovo allenatore andrà via a giugno: l'obiettivo è De Zerbi

Gli estimatori di De Zerbi rimangono comunque tanti. Paratici pensa a lui per la Fiorentina che verrà, ma tra gli addetti ai lavori c’è quasi la convinzione che alla fine farà ritorno in Premier League. Per i bookmakers, l’ex Sassuolo è l’obiettivo numero uno del Tottenham.

Gli Spurs hanno appena licenziato Frank, ma soprattutto ingaggiato il suo sostituto: Igor Tudor. “Si unisce a noi con un obiettivo chiaro: migliorare le prestazioni, ottenere risultati e farci risalire in classifica in Premier League – la nota ufficiale dei londinesi – Il suo mandato è semplice: portare organizzazione, intensità e competitività alla squadra in una fase decisiva della stagione”.

L’ex Juve ha firmato fino a giugno, con l’obiettivo di scacciare via (il prima possibile) l’incubo retrocessione. È a tutti gli effetti un tecnico ad interim, ciò vuol dire che a meno di sorprese la sua avventura a Londra si concluderà al termine dell’annata. Il club inglese punta a rilanciarsi con un’altra figura, per i bookmakers proprio con Roberto De Zerbi.

