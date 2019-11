TORINO INFORTUNIO LYANCO / Pessime notizie per Walter Mazzarri in vista della ripresa del campionato. Come comunicato dal Torino attraverso una nota ufficiale, infatti, Lyanco ha riportato una lesione al legamento del ginocchio destro. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Ma non solo.

La squadra granata perde anche: "L'esame clinico e gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Lyanco alla clinica Fornaca hanno evidenziato una lesione isolata al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Dopo un consulto con il dottor Misischi lo staff medico granata ha optato per il trattamento conservativo. Al termine della partita tral’esterno granata Laxalt ha lamentato un dolore alla coscia destra: gli esami cui è stato sottoposto oggi hanno evidenziato uno stiramento miotendineo al retto femorale. La prognosi verrà valutata secondo l’evoluzione clinica. Infine allenamento atletico personalizzato pere terapie per".

