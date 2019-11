CALCIOMERCATO MILAN THIAGO SILVA CM.IT / Il suo nome fa riaffiorare grandi ricordi nella mente dei tifosi del Milan. L'ipotesi di un suo ritorno fa sognare i tifosi rossoneri, la cui stima nei suoi confronti resta immutata. Il futuro di Thiago Silva però sembra essere lontano da Milano e da un ritorno ai colori del 'Diavolo'. Calciomercato.it aveva sottolineato come la volontà del difensore brasiliano fosse quella di rinnovare il proprio accordo con il Psg e il brasiliano lo ha confermato in un'intervista rilasciata a 'France Football'. Puoi leggere tutte le news di calciomercato disponibili cliccando qui.

Calciomercato Milan, Thiago Silva si allontana

"Rinnovare il contratto con il Paris Saint-Germain? Questa è la mia volontà. Ne discuteremo presto. Qui sono felice e il mio obiettivo è quello di continuare a giocare in questo club e aiutarlo nel suo percorso di crescita. Penso di aver partecipato in questi otto anni allo sviluppo di questa società, ma voglio continuare qui". Parole chiarissime quelle espresse da Thiago Silva, il cui contratto è in scadenza nel giugno 2020.

Leonardo non ha fretta di rinnovare il contratto del giocatore brasiliano, in scadenza come

Calciomercato Milan, gli altri nomi per la difesa

Il Milan resta comunque a caccia di un difensore centrale. Il nome di Demiral resta quello più caldo e non è escluso che possa nascere un possibile intreccio di mercato con la Juventus. Non vanno però escluse altre opzioni, come possibili occasioni dal costo più contenuto: una può portare a Todibo, in uscita da Barcellona e apprezzato anche dalla stessa Juventus. Prima però di intervenire con l'acquisto di un difensore, saranno da valutare anche le condizioni di Caldara, su cui il Milan ha investito tanto lo scorso anno e che ancora non ha potuto praticamente mai mettersi in mostra.

