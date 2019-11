CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN / Torna a parlare lo 'scontento' Emre Can. In una lunga intervista rilasciata a 'Kicker', il centrocampista tedesco si è espresso così sul suo difficile momento alla Juventus: "Sono un ragazzo ambizioso che vuole sempre competere ai massimi livelli, ma sto imparando da questo momento difficile in cui le cose non stanno andando come speravo. Non posso essere contento, ma non mi faccio abbattere: continuerò a lavorare su me stesso. Vado sempre in palestra prima o dopo gli allenamenti, sto facendo sessioni extra per farmi trovare pronto quando sarò chiamato in causa".

Calciomercato Juventus, dal Bayern Monaco al PSG: le possibile destinazioni di Emre Can

Il 25enne non ha poi escluso un possibile ritorno in Bundesliga: "Nel calcio possono succedere tante cose". A partire da Bayern Monaco e Borussia Dortmund, sono infatti diversi i top club europei che hanno messo nel mirino il tedesco.

Su tutti, già accostati al giocatore nella scorsa sessione estiva di calciomercato

La Juventus spera dunque nell'asta e punta ad incassare circa 40 milioni dalla cessione di Emre Can a gennaio. Una cifra che permetterebbe ai bianconeri di mettere a bilancio una super plusvalenza, dato l'arrivo a zero del centrocampista ex Liverpool. Sono dunque mesi decisivi per il futuro di Emre Can.

