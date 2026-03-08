Atalanta
Milan-Inter, panchina per due big: niente derby

Cresce l’attesa per il derby di questa sera tra Milan e Inter: ecco le ultimissime di formazione a poche ore dall’inizio. 

Il grande giorno è arrivato. Questa sera, alle ore 20:45, Milan e Inter si sfidano nel derby valido per la ventottesima giornata di Serie A: i rossoneri sono secondi a dieci punti di distanza dai cugini nerazzurri e devono assolutamente vincere se vogliono riaprire il discorso scudetto a dieci giornate dalla fine del campionato.

Intanto sia Massimiliano Allegri che Cristian Chivu pensano a clamorose novità di formazione per il match di San Siro. Tra i rossoneri, Bartesaghi non sta benissimo dopo le noie muscolari accusate contro la Cremonese e dovrebbe accomodarsi almeno inizialmente in panchina: al suo posto giocherà Estupinan. Dall’altra parte – secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ – Zielinski sarebbe in vantaggio su Calhanoglu per il ruolo di regista. Ecco le probabili formazioni di Milan-Inter, gara valevole per il 28esimo turno di Serie A:

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic. All. Allegri

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Pio Esposito. All. Chivu

