ROMA FIORENTINA FLORENZI / Escluso per scelta tecnica da Fonseca, Alessandro Florenzi è sempre più al centro delle voci di calciomercato. L'esterno giallorosso ha diverse corteggiatrici in Serie A e tra queste ci sarebbe anche la Fiorentina di Vincenzo Montella. A parlare di questa voce, a margine della presentazione del libro 'Volevo fare il calciatore – I primi passi di Giancarlo Antognoni', il direttore sportivo della società viola Daniele Pradè: "Tutto quello che si dice in questo periodo è aria fritta. Da qui al mercato può succedere di tutto. Sappiamo cosa dobbiamo fare per migliorare la squadra, ma siamo stati sempre chiarissimi con la gente. Questo è un anno di costruzione. A Cagliari è andata molto male, ma ci servirà a capire cosa va e cosa non va in questa fase di costruzione. A Florenzi feci il primo contratto, gli voglio bene, ma è un giocatore della Roma e non ho parlato né con lui né con la società giallorossa e neanche con il suo agente.

E' uscita questa cosa di Florenzi, come in passato ne sono uscite altre".

LEGGI ANCHE --->Calciomercato Roma, Florenzi vuole l'Europeo: ipotesi in Serie A

Calciomercato Roma, per Florenzi c'è anche l'Inter

Oltre alla Fiorentina, il calciatore è stato accostato anche all'Inter con Conte che apprezza il giallorosso: negli ultimi giorni è emersa anche la possibilità di uno scambio con Politano, altro calciatore che non viene considerato centrale nel progetto nerazzurro. Un affare che darebbe ai due giocatori la possibilità di giocarsi le loro carte in vista di Euro 2020 e delle convocazioni di Mancini.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Roma, Florenzi-Inter: spunta la contropartita

Oltre all'Inter, Florenzi è un nome che potrebbe rientrare anche nei pensieri del Napoli (con Hysaj che piace alla Roma), così come in quelli della Sampdoria: sarebbero costanti i contatti tra il patron Ferrero e l'agente del calciatore che a Genova ritroverebbe Ranieri.

Calciomercato Roma, ipotesi Juventus per Florenzi

Da non scartare anche la pista Juventus: Sarri è un estimatore dell'esterno capitolino e a Torino vanno alla ricerca di un esterno, senza contare che potrebbe esserci anche la partenza di De Sciglio, corteggiato dal Paris Saint-Germain. Per acquistare Florenzi dalla Roma serve un'offerta tra i 12 e i 15 milioni di euro, la valutazione che il club fa attualmente del capitano.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Roma, Dzeko su Florenzi: "È il nostro capitano, ma..."

Roma, Florenzi declassato su FIFA 20: perde la fascia