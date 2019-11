SONDAGGIO CM.IT - Juventus, futuro Ronaldo: ecco la scelta migliore

SONDAGGIO JUVENTUS RONALDO - Da quasi una settimana non si fa altro che parlare di Cristiano Ronaldo. Il cambio impostogli da Sarri contro il Milan ha aperto una frattura che potrebbe avere ripercussioni sul mercato, con la possibilità che Ronaldo lasci la Juventus prima della scadenza del contratto.

Secondo la maggioranza relativa (41%) dei follower della paginadi Calciomercato.it , la soluzione migliore per il campione portoghese sarebbe quella di restare alla Juve anche la prossima stagione, mentre per il 39% dei votantifarebbe bene a lasciare l'Europa per andare negli Usa o in Cina. Meno gettonata (13%) la soluzione di un altro top club europeo, con il restante 6% che consiglia a Ronaldo di andare a giocare in una squadra di rango inferiore.

