CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHO BORUSSIA DORTMUND LIVERPOOL REAL MADRID / In casa Juventus, così come in Serie A, il tema principale è il presente e futuro di Cristiano Ronaldo. La polemica comincia soprattutto dall'uscita dal campo nel match tra Juventus e Milan, con il labiale che ha senza dubbio fatto discutere e lasciato poco spazio all'immaginazione della sostanza del messaggio lanciato al suo allenatore. Poi il giallo sull'infortunio, le condizioni non eccelse del fenomeno portoghese che in questo momento in campionato sembra non brillante come al solito. E la doppietta in nazionale per rispondere alle polemiche e agli eventuali dubbi.

Calciomercato Juventus, Sancho vuole lasciare il Borussia Dortmund: è lui l'erede di Ronaldo?

Il futuro di Cristiano Ronaldo continua a preoccupare i tifosi della Juventus, che temono un addio anticipato all'Italia. Il suo contratto scade nel 2021, il discorso rinnovo non è stato ancora toccato. Intanto i bianconeri, nelle dichiarazioni ufficiali, fanno trasparire una certa tranquillità. Anche se le voci di calciomercato si rincorrono in continuazione e alcune lo porterebbero addirittura in America, per proseguire la 'dinastia' Ibrahimovic. Per questo gli occhi della Juventus, con Cristiano Ronaldo che va ormai per i 35 anni, sono intanto alla ricerca dei possibili eredi. Da stabilire, eventualmente, quando questi arriverebbero per raccogliere un testimone di quelli davvero pesanti.

Tra i tanti nomi attualmente sulla cresta dell'onda c'è senza dubbio Jadon

Calciomercato Juventus, concorrenza super per Sancho: è il nuovo CR7

Il talento del Borussia Dortmund è ormai una delle stelle del calcio mondiale, ha fatto letteralmente impazzire tutte le big d'Europa. Non solo, dalla Spagna sono certi della sua volontà di lasciare il club tedesco per spiccare definitivamente il volo e lottare per il massimo. È un classe 2000, ma il suo valore è già schizzato da tempo a cifre spropositate. Sicuramente ci vorranno più di 100 milioni per strapparlo al Borussia: Liverpool e PSG si sono aggiunte da poco alla corsa che già può contare su Real Madrid e Manchester United.

C'è anche la Juventus, che ha ormai acquisito una mentalità e una dimensione al livello delle squadre in grado di mettere a segno colpi inimmaginabili. Sancho è ormai entrato stabilmente tra i top player della nazionale inglese di Southgate, sarà uno dei protagonisti dell'Europeo, i bianconeri dovranno necessariamente superare una folta concorrenza per assicurarsi uno dei gioielli più luminosi dei prossimi anni. Può essere davvero lui il nuovo Cristiano Ronaldo della Juventus.

