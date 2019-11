CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN / Escluso dalla lista Champions per la fase a gironi, Emre Can continua a considerare seriamente un addio in vista del calciomercato invernale. Bayern Monaco, Manchester United e Psg sono solo alcune delle squadre interessate al centrocampista della Juventus. Dalla Spagna rilanciano infatti l'interessamento del Barcellona.

Il club catalano a gennaio saluterà quasi sicuramente Rakitic, obiettivo di Inter e Juventus Il centrocampista croato ha ribadito anche di recente di sentirsi triste per lo scarso minutaggio riservatogli da Ernesto, non escludendo dunque una partenza a gennaio.

Stando a 'Sport', il club azulgrana è pronto a sfidare il Psg, anche se servirà un'offerta da 40-50 milioni per convincere la dirigenza bianconera a cederlo. A partire dalla prossima estate, infatti, entrerà in vigore la clausola da 50 milioni di euro inserita nel contratto dell'ex Liverpool e valida solamente a partire dalla terza stagione in bianconero.