CALCIOMERCATO MILAN ZLATAN IBRAHIMOVIC / La voglia di Italia di Zlatan Ibrahimovic è davvero tanta. L'attaccante svedese è pronto a riabbracciare la Serie A una volta terminata l'avventura in America con i Los Angeles Galaxy. Negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci che lo vorrebbero di ritorno di ritorno a Milano. I rossoneri ci stanno pensando seriamente: la squadra, troppo giovane e con evidenti limiti caratteriali, ha bisogno dell'esperienza di un giocatore come Zlatan Ibrahimovic. Il Milan però non è l'unico club a pensare allo svedese: in Inghilterra la pista Manchester United non sembra scaldarsi ma se non dovessero andare in porto i primi obiettivi i Red Devils potrebbero tornare in corsa. Sono uscite allo scoperto invece Napoli e Bologna. In Italia, però, attenzione anche alla Roma.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Come rivelato da Ilario Di Giovambattista di Radio Radio, i giallorossi si sono aggiunti alla corsa per il 38enne. Ci sarebbero stati già alcuni contatti tra le parti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -->>>>

Calciomercato Milan, tentazione Ibrahimovic: la strategia di Elliott

Calciomercato Milan, torna Ancelotti: la strategia di Maldini

Calciomercato, asse Juventus-Roma sempre 'caldo': le ultime