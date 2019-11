CALCIOMERCATO MILAN CAMAVINGA / Ha compiuto 17 anni soltanto ieri, ma nel Rennes è già una stella e le sue prestazioni non sono passate inosservate ai grandi club europei. Eduardo Camavinga è la nuova stellina del calcio transalpino e gli estimatori del giovane centrocampista nato in Angola di certo non mancano. In Italia è il Milan il club che lo segue con maggiore attenzione, ma la concorrenza non manca.

Il ragazzo ha estimatori in Ligue 1, ma soprattutto in Premier League e in Liga. Ad, si sono infatti aggiunte, alla rosa delle pretendenti, anche. Lo riporta 'L'Equipe', che sottolinea come i due club stiano monitorando con attenzione le prestazioni del centrocampista. Il Rennes però vorrebbe ricavare da una sua cessione almeno 40 milioni di euro.