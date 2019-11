CALCIOMERCATO MILAN KESSIE DUNCAN NANDEZ PIOLI - Prima la panchina contro la Lazio, poi la non convocazione per la sfida di ieri contro la Juventus. Una scelta tecnica di Stefano Pioli, allenatore del Milan, che in questo momento non ritiene adeguata la condizione del centrocampista ivoriano. E non viene esclusa neanche la possibilità di un addio a gennaio: oltre al Wolverhampton, che si era già mosso l'estate scorsa, potrebbe spuntare la pista Napoli, viste le voci sul futuro di Allan. E i rossoneri, chiaramente, dovranno cercare un giocatore con caratteristiche simili per sostituirlo. Uno dei profili giusti potrebbe essere quello di Alfred Duncan. Punto fermo del Sassuolo di De Zerbi, il 26enne ghanese è stato già accostato ai rossoneri nelle sessioni di mercato passate. Ma i neroverdi, ai quali è legato da un contratto valido fino al 2022, sono da sempre una bottega cara e non si priveranno tanto facilmente del prodotto del vivaio dell'Inter, anche se i rapporti tra le parti sono ottimi.

L'altra idea è sudamericana e porta il nome di Nahitan. Grande protagonista del sorprendentedi, nei giorni scorsi sono circolate voci particolari su alcuni problemi non ancora risolti, relativi al trasferimento dal Boca Juniors in Sardergna . Tralasciando queste indiscrezioni, che devono trovare conferma, il 23enne uruguaiano può rappresentare un colpo 'alla': dopo soli sei mesi in, subito l'approdo in rossonero. Operazioni entrambe complicate, e allo stato attuale si tratta solo di suggestioni, ma in caso di addio di Kessie la dirigenza meneghina dovrà sicuramente trovare un sostituto all'altezza.

