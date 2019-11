CALCIOMERCATO MILAN INTER KESSIE MATIC / Futuro lontano dal Milan per Franck Kessie. Escluso dalle ultime sfide dei rossoneri, il centrocampista potrebbe vagliare l'opzione Premier League nelle prossime sesioni di mercato, considerati gli interessi di Arsenal, Tottenham, West Ham e soprattutto Wolwerhampton.

Così, nonostante l'idea sia quella di acquistare profili di prospettiva, i rossoneri pensano anche alle grandi opportunità che possono profilarsi: clicca qui per restare aggiornato.

Come anticipato da Calciomercato.it, il Milan pensa a Matic, centrocampista 31enne in scadenza a fine stagione con il Manchester United. Così, conferma 'Tuttosport', i rossoneri possono giocarsi alcune carte per battere la folta concorrenza, che vede anche l'Inter tra i club in lizza: Boban, infatti, potrebbe far leva sulle comuni origini slave, anche se resta il problema dell’ingaggio (difficile che accetti meno di 5 milioni di euro).