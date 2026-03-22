Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Attento Milan, il Chelsea mette nel mirino Pavlovic | CM

Foto dell'autore

Uno degli uomini più importanti in questa stagione per il Milan è stato sicuramente Strahinja Pavlovic, difensore serbo che spesso è risultato decisivo anche in fase offensiva.

Strahinja Pavlovic
Milan, occhio al Chelsea per Pavlovic (Ansa Foto) – calciomercato.it

Classe 2001, il difensore è giunto in rossonero nell’estate del 2024 per una somma di poco inferiore ai 20 milioni di euro vivendo una prima stagione con alti e bassi alla corte di Fonseca prima e Conceicao dopo.

Sotto la guida di Massimiliano Allegri il difensore è diventato un uomo fondamentale in questo Milan avendo messo a segno anche 4 reti in Serie A. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il Milan dovrà fare i conti in estate con l’interesse da parte del Chelsea nei confronti del centrale ex Salisburgo.

Maxi offerta in arrivo dal Chelsea per Pavlovic

La squadra londinese, pronta a una nuova rivoluzione nell’organico in vista della prossima stagione, avrebbe messo nel mirino Pavlovic per il calciomercato estivo. Il Chelsea sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 40 milioni di euro per convincere il Milan a lasciarlo partire con i rossoneri che potrebbero registrare un’importante plusvalenza.

Al momento il Milan non sembra essere intenzionato a cedere il difensore serbo durante la prossima estate, anzi, la volontà del club rossonero sarebbe quella di provare a rinforzare ulteriormente la rosa nel reparto arretrato con l’acquisto di un paio di elementi di esperienza. Acquisti necessari per preparare il ritorno della formazione in Europa con la contemporanea conferma dei punti di forza della rosa.

/7
2571

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

2 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

3 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

4 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

5 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

6 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

7 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 11%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU