Uno degli uomini più importanti in questa stagione per il Milan è stato sicuramente Strahinja Pavlovic, difensore serbo che spesso è risultato decisivo anche in fase offensiva.

Classe 2001, il difensore è giunto in rossonero nell’estate del 2024 per una somma di poco inferiore ai 20 milioni di euro vivendo una prima stagione con alti e bassi alla corte di Fonseca prima e Conceicao dopo.

Sotto la guida di Massimiliano Allegri il difensore è diventato un uomo fondamentale in questo Milan avendo messo a segno anche 4 reti in Serie A. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il Milan dovrà fare i conti in estate con l’interesse da parte del Chelsea nei confronti del centrale ex Salisburgo.

Maxi offerta in arrivo dal Chelsea per Pavlovic

La squadra londinese, pronta a una nuova rivoluzione nell’organico in vista della prossima stagione, avrebbe messo nel mirino Pavlovic per il calciomercato estivo. Il Chelsea sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 40 milioni di euro per convincere il Milan a lasciarlo partire con i rossoneri che potrebbero registrare un’importante plusvalenza.

Al momento il Milan non sembra essere intenzionato a cedere il difensore serbo durante la prossima estate, anzi, la volontà del club rossonero sarebbe quella di provare a rinforzare ulteriormente la rosa nel reparto arretrato con l’acquisto di un paio di elementi di esperienza. Acquisti necessari per preparare il ritorno della formazione in Europa con la contemporanea conferma dei punti di forza della rosa.