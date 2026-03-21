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Pagelle Milan-Torino 3-2, i voti della sfida: sorpasso rossonero sul Napoli

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Il Milan ha battuto il Torino nella sfida valida per la giornata numero 30 del campionato di Serie A con i rossoneri che hanno avuto la meglio con un 3-2 al termine di una partita emozionante.

Massimiliano Allegri
I voti di Milan-Torino (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il primo tempo vede il Milan in vantaggio grazie alla rete di Pavlovic con un gran tiro da fuori beffando Paleari. Il pareggio arriva dopo poco grazie a Simeone che sfrutta al meglio una respinta di Maignan e chiude la prima frazione sul pareggio. Nella ripresa i rossoneri tornano avanti grazie a Rabiot con Fofana che dopo appena un minuto riesce a trovare il gol del 3-1. Finale acceso grazie al calcio di rigore messo a segno da Vlasic che ha scatenato le grandi polemiche da parte di Allegri.

Bene Pavlovic tra i rossoneri, così come Rabiot, mentre da rivedere la prestazione di Tomori, uscito alla fine del primo tempo. Tra gli ospiti bene Simeone, autore di un gol e di un rigore conquistato. Andiamo a vedere i voti della sfida.

Voti Milan-Torino, successo di misura dei rossoneri

MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 5 (46′ Athekame 6,5), De Winter 7, Pavlovic 7; Saelemaekers 5,5 (91′ Odogu sv), Fofana 7 (69′ Ricci 6), Modric 6, Rabiot 7, Bartesaghi 6; Fullkrug 5,5 (69′ Nkunku 5,5), Pulisic 6 (77′ Gimenez 6). Allenatore Allegri.
TORINO (3-4-1-2): Paleari 5,5; Coco 6, Ismajli 5,5, Ebosse 6; Pedersen 6, Prati 5,5 (63′ Ilkhan 5,5), Gineitis 5,5 (74′ Casadei 6), Obrador 6,5; Vlasic 6,5; Simeone 7, Zapata 5 (63′ Adams 6). Allenatore D’Aversa.
MARCATORI: Pavlovic, Simeone, Rabiot, Fofana, Vlasic rig.
AMMONITI: Ilkhan, Tomori, Pavlovic, Gimenez

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