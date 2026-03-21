Pagelle Milan-Torino 3-2, i voti della sfida: sorpasso rossonero sul Napoli

Il Milan ha battuto il Torino nella sfida valida per la giornata numero 30 del campionato di Serie A con i rossoneri che hanno avuto la meglio con un 3-2 al termine di una partita emozionante.
Il primo tempo vede il Milan in vantaggio grazie alla rete di Pavlovic con un gran tiro da fuori beffando Paleari. Il pareggio arriva dopo poco grazie a Simeone che sfrutta al meglio una respinta di Maignan e chiude la prima frazione sul pareggio. Nella ripresa i rossoneri tornano avanti grazie a Rabiot con Fofana che dopo appena un minuto riesce a trovare il gol del 3-1. Finale acceso grazie al calcio di rigore messo a segno da Vlasic che ha scatenato le grandi polemiche da parte di Allegri.
Bene Pavlovic tra i rossoneri, così come Rabiot, mentre da rivedere la prestazione di Tomori, uscito alla fine del primo tempo. Tra gli ospiti bene Simeone, autore di un gol e di un rigore conquistato. Andiamo a vedere i voti della sfida.
Voti Milan-Torino, successo di misura dei rossoneri
MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 5 (46′ Athekame 6,5), De Winter 7, Pavlovic 7; Saelemaekers 5,5 (91′ Odogu sv), Fofana 7 (69′ Ricci 6), Modric 6, Rabiot 7, Bartesaghi 6; Fullkrug 5,5 (69′ Nkunku 5,5), Pulisic 6 (77′ Gimenez 6). Allenatore Allegri.
TORINO (3-4-1-2): Paleari 5,5; Coco 6, Ismajli 5,5, Ebosse 6; Pedersen 6, Prati 5,5 (63′ Ilkhan 5,5), Gineitis 5,5 (74′ Casadei 6), Obrador 6,5; Vlasic 6,5; Simeone 7, Zapata 5 (63′ Adams 6). Allenatore D’Aversa.
MARCATORI: Pavlovic, Simeone, Rabiot, Fofana, Vlasic rig.
AMMONITI: Ilkhan, Tomori, Pavlovic, Gimenez