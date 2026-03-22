La destinazione più probabile per l’attaccante è proprio l’Inghilterra

Non è certo un mistero l’intenzione del Milan di prendere almeno un grande attaccante nel prossimo calciomercato estivo. In questo senso Allegri non è stato ‘accontentato’ né l’estate passata né a gennaio, considerate anche l’impossibilità di piazzare altrove Gimenez.

Un bomber per Allegri: Kean in cima

Il tecnico avrebbe voluto Vlahovic, ora però più vicino al rinnovo con la Juventus. Di recente è tornato in auge il nome di Retegui, già propenso a lasciare l’Arabia, ma il nome più caldo rimane quello di Moise Kean. Il classe 2000 è destinato a lasciare la Fiorentina in estate e Allegri lo conosce benissimo: fu lui a farlo debuttare in prima squadra ai tempi della Juve.

Suggestione Lewandowski

Kean ha una clausola da 62 milioni, ma ovviamente Tare e soci proverebbero a prenderlo per molto meno. Diciamo anche per la metà, o addirittura a meno qualora i viola non dovessero riuscire ad evitare la retrocessione in Serie B.

L’ex bianconero è forse il favorito ad oggi, tralasciando la suggestione Lewandowski che, per l’appunto, rimane tale fino a prova contraria. Il polacco è finito nei radar pure della Juve, ma probabilmente se non rinnoverà col Barcellona volerà negli States.

Rispunta Castro del Bologna

Restando all’attacco del Milan che verrà, nelle ultime ore è rispuntato il nome di Santiago Castro del Bologna. L’argentino si è ripreso la scena giovedì sera all’Olimpico nel derby di Europa League con la Roma: un gol e un assist fondamentali per la qualificazione ai quarti della squadra di Italiano ma pure per lo stesso 21enne in chiave mercato.

Doppio grande ostacolo

Per Castro, però, ci sono due ostacoli. Il primo è il prezzo: il Bologna è bottega carissima e per l’ex Velez, paragonato a Lautaro Martinez, potrebbe chiedere anche 40 milioni di euro. Il secondo è rappresentato dalla concorrenza, italiana (più Juve che Inter) e soprattutto straniera.

Sul classe 2004 di San Martin, autore di 11 gol e 4 assist quest’anno, si segnalano diversi club inglesi. Proprio la Premier appare al momento la destinazione più probabile per il numero 9 del Bologna.