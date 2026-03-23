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Tegola Leao, arriva una nuova decisione: tifosi del Milan in ansia

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Ansia in casa Milan per le condizioni fisiche di Leao che ha saltato la sfida contro il Torino: le ultimissime. 

C’è grande apprensione in casa Milan per le condizioni fisiche di Leao, che ha saltato la sfida contro il Torino per il riacutizzarsi dell’infortunio all’adduttore. Max Allegri approfitterà della sosta per le Nazionale per recuperare l’attaccante portoghese, il cui peso in attacco può essere decisivo in vista della volata scudetto.

Rafael Leao
Leao (Ansa Foto) – calciomercato.it

Leao, infatti, non prenderà parte alle gare amichevoli della nazionale portoghese contro Messico e Stati Uniti, in programma rispettivamente il 28 e 31 marzo. Il Commissario Tecnico Martinez ha deciso di non convocarlo e, dunque, il 26enne originario di Almada avrà l’opportunità di allenarsi a Milanello per mettersi definitivamente alle spalle il problema fisico.

Lunedì 6 aprile il Milan farà visita al Napoli di Conte in una delle gare più attese della trentunesima giornata di Serie A e i tifosi rossoneri si augurano di rivedere in campo Leao: seguiremo con grande attenzione l’evolversi di questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati.

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