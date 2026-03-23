Leao, l’ultimo annuncio sconvolge tutti: si avvicina l’addio al Milan

Clamoroso annuncio su Leao in queste ore: il futuro dell’attaccante del Milan potrebbe essere lontano da Milanello.

Prima la deludente prestazione fornita sul campo della Lazio con la conseguente sostituzione nel secondo tempo, poi il forfait contro il Torino. Leao non vive un momento felicissimo al Milan e tornano a circolare in queste ore clamorose voci sul suo futuro, che appare sempre più lontano dal club rossonero e da Milanello.

A far tremare i tifosi del Diavolo ci pensa questa volta il giornalista e telecronista di ‘Sky Sport’, Maurizio Compagnoni, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Il posto che occupa al momento il Milan in classifica è a dir poco sorprendente visto che Allegri non ha avuto a disposizione un centravanti da Milan. Credo che nella prossima stagione i rossoneri non cambieranno il proprio sistema di gioco e, dunque, non ha interesse il Milan nel tenere Leao e Leao nel stare fuori ruolo“.

Leao ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2028, ma gli estimatori non mancano e alla fine la dirigenza del Diavolo potrebbe davvero prendere in considerazione una sua cessione per una cifra importante da reinvestire sul mercato.