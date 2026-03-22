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La Fiorentina pensa a Comotto, occhi sul giovane talento del Milan | CM

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Christian Comotto si sta prendendo la scena a La Spezia con il giovane centrocampista che sta diventando un punto di riferimento della squadra bianconera.

Fabio Paratici
La Fiorentina pensa a Comotto per il futuro (Ansa Foto) – calciomercato.it

Passato in prestito al club ligure durante la scorsa estate, il centrocampista classe 2008 è di proprietà del Milan che ha tutta l’intenzione di puntare sul calciatore in ottica futura.

Le buone prestazioni del calciatore con la maglia dello Spezia, però, hanno attirato le attenzioni di diversi club. Dal Parma al Bologna, molte società stanno tenendo sotto osservazione la crescita del ragazzo che potrebbe diventare anche un punto di forza della nazionale italiana in ottica futura.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, il giovane centrocampista sarebbe anche sulla lista dei desideri della Fiorentina con i viola pronti a fare un tentativo per portarlo in Toscana. Un obiettivo non semplice da raggiungere considerato il fatto che il Milan non ha intenzione di privarsi del giovane talento.

L’affare potrebbe andare in porto nel caso in cui ci fosse uno scambio tra le parti (al Milan piace molto Kean) o se si chiudesse con un prestito con diritto di riscatto e un contro riscatto in favore dei rossoneri.

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