Si avvicinano due colpi dalla Serie A per il Milan con i rossoneri che stanno guardando con attenzione a due giocatori che si stanno comportando molto bene in questa stagione, Santiago Castro del Bologna e Mario Gila della Lazio.

Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, il club rossonero avrebbe inviato uno scout a seguire la partita di campionato tra Bologna e Lazio, terminata con il successo dei biancocelesti per 0-2 al Dall’Ara. Una partita che ha visto il difensore spagnolo uscire dopo pochi minuti dall’inizio di gara per infortunio.

Le buone prestazioni fornite dai due calciatori, però, sembrano aver convinto già da tempo il Milan a puntare su di loro per la prossima stagione. Sia per il Bologna che per la Lazio, l’eventuale mancata qualificazione alle prossime coppe europee potrebbe portare alla cessione di qualche pezzo pregiato con il Milan pronto ad approfittarne.

Il costo del cartellino della punta bolognese si aggira intorno ai 40 milioni di euro, mentre per il centrale della Lazio saranno necessari circa 22 milioni di euro con il 50% della vendita che andrà a finire nelle casse del Real Madrid.