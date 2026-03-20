Le parole del tecnico del Milan alla vigilia del match col Torino valevole per la 30esima giornata di Serie A

In casa Milan è vigilia della sfida col Torino. I rossoneri saranno chiamati a mettersi alle spalle il ko con la Lazio che ha nuovamente ridotto al minimo le chance Scudetto.

Nella conferenza stampa, il tema principe è stato però il ‘caso’ Leao, che all’Olimpico ha preso malissimo la sostituzione accusando Pulisic di non avergli passato il pallone.

“Come ho calmato Leao? Pulisic non l’ha visto, se non lo vede non può passargli la palla. Tutto qui… – ha risposto il tecnico livornese – Ma quello che è successo all’Olimpico, mi è capitato anche altre volte. Sono cose che durante la stagione succedono, è normale. A Roma abbiamo fatto diversi errori tecnici negli ultimi trenta metri. Ora, però, bisogna restare sereni e fare punti”.

A proposito di attacco, Allegri ritrova Gimenez dopo un’eternità: “Domani sarà convocato“, ha annunciato dando poi una strigliata ai suoi compagni di reparto, Leao compreso: “Ora siamo in cinque, bisogna darsi una svegliata tutti“.

Chiosa sul discorso Scudetto e zona Champions: “L’Inter ha il destino nelle proprie mani, ma lo abbiamo anche noi per entrare nelle prime quattro”.