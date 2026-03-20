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Allegri allo scoperto sul caso Leao: “Bisogna darsi una svegliata”

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Le parole del tecnico del Milan alla vigilia del match col Torino valevole per la 30esima giornata di Serie A

In casa Milan è vigilia della sfida col Torino. I rossoneri saranno chiamati a mettersi alle spalle il ko con la Lazio che ha nuovamente ridotto al minimo le chance Scudetto.

Nella conferenza stampa, il tema principe è stato però il ‘caso’ Leao, che all’Olimpico ha preso malissimo la sostituzione accusando Pulisic di non avergli passato il pallone.

Allegri in conferenza stampa
Allegri allo scoperto sul caso Leao: “Bisogna darsi una svegliata” – Calciomercato.it

“Come ho calmato Leao? Pulisic non l’ha visto, se non lo vede non può passargli la palla. Tutto qui… – ha risposto il tecnico livornese – Ma quello che è successo all’Olimpico, mi è capitato anche altre volte. Sono cose che durante la stagione succedono, è normale. A Roma abbiamo fatto diversi errori tecnici negli ultimi trenta metri. Ora, però, bisogna restare sereni e fare punti”.

A proposito di attacco, Allegri ritrova Gimenez dopo un’eternità: “Domani sarà convocato“, ha annunciato dando poi una strigliata ai suoi compagni di reparto, Leao compreso: “Ora siamo in cinque, bisogna darsi una svegliata tutti“.

Chiosa sul discorso Scudetto e zona Champions: “L’Inter ha il destino nelle proprie mani, ma lo abbiamo anche noi per entrare nelle prime quattro”.

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