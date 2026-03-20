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Ultim’ora Leao, clamorosa decisione di Allegri: cosa succede

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Aggiornamenti importantissimi in casa Milan in vista del match contro il Torino: ecco cosa sta succedendo in queste ore. 

La sconfitta contro la Lazio brucia ancora, ma sabato si torna subito in campo e il Milan deve assolutamente rialzare la testa nella gara interna contro il Torino. La volata Champions League è entrata nel vivo e la squadra allenata da Max Allegri ha ora appena 7 punti di vantaggio sulla Juve, al momento quinta e pima grande esclusa dalla massima competizione continentale per club.

Massimiliano Allegri
Allegri (Ansa Foto) – calciomercato.it

Proprio in vista della gara con il Toro, il tecnico Allegri starebbe pensando a una clamorosa decisione: secondo quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’allenatore rossonero avrebbe infatti intenzione di escludere Leao dall’undici titolare e di rilanciare Niclas Fullkrug in attacco, accanto all’inamovibile Pulisic.

Si tratterebbe di una pesantissima bocciatura per l’attaccante portoghese che già all’Olimpico contro la Lazio aveva reagito malissimo alla sostituzione al minuto 67: il caso sembra essere ora rientrato, ma l’eventuale esclusione di Leao dalla formazione titolare del Milan aprirebbe nuovi clamorosi scenari in casa rossonera. Attenzione, dunque, a questa situazione: cosa deciderà Max Allegri per la gara contro il Torino in programma sabato alle ore 18:00?

 

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