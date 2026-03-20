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Il Milan piomba su Castro, annuncio in diretta

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Il Milan cerca rinforzi in vista della prossima stagione, soprattutto per quello che riguarda la difesa e l’attacco con i rossoneri che stanno valutando diversi profili.

Santiago Castro
Santiago Castro, classe 2004 (Ansa) – Calciomercato.it

Tra i vari profili che il Milan starebbe valutando in vista della prossima stagione ci sarebbe anche quello di Santiago Castro, centravanti del Bologna che sta facendo bene sia in campionato che in Europa League.

Attaccante giovane, in grado di lavorare per la squadra e di finalizzare in area di rigore, appare il profilo perfetto per Massimiliano Allegri. Gianluca Di Marzio, a margine di Roma-Bologna di Europa League, ha parlato del futuro dell’attaccante: “Castro è tra i giocatori più attenzionati da parte dei club italiani in vista della prossima stagione ed è finito nella lista dei desideri di Igli Tare“.

“C’è da dire che il Bologna è stato in grado di tenere i suoi gioielli anche in passato, anche quando volevano andare via, come accaduto con Lucumì”.

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