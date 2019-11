JUVENTUS MILAN NAPOLI MIRANCHUK / Aleksey Miranchuk sembra avere un conto in sospeso con la Juventus. Due partite e due gol in Champions League contro i bianconeri per il talento russo, che come l'andata non è servito però ad evitare la sconfitta alla Lokomotiv Mosca. Dopo il potente sinistro sotto la traversa dell''Allianz Stadium', il classe '95 si è ripetuto ieri ribadendo in rete il suo stesso colpo di testa, stampatosi sul palo. Per le ultime notizie di calciomercato e tutti gli aggiornamenti Clicca Qui!

Le prestazioni di Miranchuk non sono certamente sfuggite alla dirigenza della Continassa, che dopo la sfida di Torino ha messo a referto altre indicazioni positive sull'eclettico trequartista della Lokomotiv. Un giocatore in grado di spaziare tra centrocampo e attacco, senza dare punti di riferimento alla difesa avversaria.

Oltre ad un piede sinistro che fa male e su cui anche lo stesso Mauriziosi è speso in elogi dopo l'incrocio dell'andata.

Il numero 59, cresciuto nelle giovanili della Lokomotiv, è legato al sodalizio di Mosca fino al 2021 e il costo del suo cartellino è destinato a lievitare rispetto ai 15-20 milioni di euro attuali. Oltre al gradimento della Juventus, in Italia anche Milan e Napoli potrebbero farci un pensierino. L'età e le caratteristiche offensive di Miranchuk si sposerebbero con la politica di mercato della dirigenza rossonera, mentre in chiave partenopea il 24enne mancino rappresenterebbe una valida alternativa nel reparto d'attacco soprattutto in caso di addio di Callejon e Mertens.

