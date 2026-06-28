Milan, il punto sulle cessioni: doppia partenza in attacco e dubbi a centrocampo

Acquistato Gonçalo Ramos per l’attacco, il Milan è al lavoro anche per quello che riguarda le cessioni con i rossoneri che stanno facendo le proprie valutazioni su diversi giocatori.

In attacco sembrano essere destinati all’addio sia Santiago Gimenez che Rafael Leao con Jorge Mendes che starebbe lavorando per trovare una sistemazione ai due che attualmente sono impegnati al mondiale rispettivamente con Messico e Portogallo. Sul primo c’è l’interesse del Porto, mentre sul numero 10 c’è qualche richiesta di informazione dalla Premier League.

A centrocampo sono molti i giocatori che potrebbero salutare la squadra di Amorim. Loftus-Cheek e Fofana potrebbero partire per fare cassa, mentre Jashari e Ricci sono finiti nel mirino dell’Atalanta di Maurizio Sarri. Da capire quello che sarà il destino di Rabiot e Modric con il primo che piace al Napoli di Allegri e il croato che dovrà capire se proseguire o meno l’avventura in rossonero.