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Pio Esposito-Inter, svolta improvvisa: incontro per la firma

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Aggiornamenti importantissimi per quel che riguarda il futuro dell’attaccante dell’Inter e della Nazionale italiana. 

In Premier League sarebbe pronti a fare follie per il suo cartellino, ma l’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi di Francesco Pio Esposito ed anzi è al lavoro per blindarlo. Il centravanti napoletano classe 2005 è considerato centrale nel progetto tecnico-tattico di Chivu e adesso Marotta vuole accontentare il suo allenatore.

Pio Esposito
Pio Esposito – Calciomercato.it – Ansa Foto

Secondo quanti riferito poco fa dalla redazione di ‘Sky Sport’, nelle scorse ore ci sarebbe stato un primo incontro tra il procuratore di Pio Esposito e la dirigenza nerazzurra: Pio Esposito ha un contratto fino al 30 giugno 2030, ma l’Inter punta a rinnovare di almeno un anno con scadenza 2031.

Salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, il futuro di Francesco Pio Esposito sarà dune ancora a tinte nerazzurre: una splendida notizia per tutti i tifosi dell’Inter in vista della prossima stagione.

 

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