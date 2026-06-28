Pio Esposito-Inter, svolta improvvisa: incontro per la firma

Aggiornamenti importantissimi per quel che riguarda il futuro dell’attaccante dell’Inter e della Nazionale italiana.

In Premier League sarebbe pronti a fare follie per il suo cartellino, ma l’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi di Francesco Pio Esposito ed anzi è al lavoro per blindarlo. Il centravanti napoletano classe 2005 è considerato centrale nel progetto tecnico-tattico di Chivu e adesso Marotta vuole accontentare il suo allenatore.

Secondo quanti riferito poco fa dalla redazione di ‘Sky Sport’, nelle scorse ore ci sarebbe stato un primo incontro tra il procuratore di Pio Esposito e la dirigenza nerazzurra: Pio Esposito ha un contratto fino al 30 giugno 2030, ma l’Inter punta a rinnovare di almeno un anno con scadenza 2031.

Salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, il futuro di Francesco Pio Esposito sarà dune ancora a tinte nerazzurre: una splendida notizia per tutti i tifosi dell’Inter in vista della prossima stagione.