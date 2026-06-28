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Loftus-Cheek in uscita dal Milan, la Fiorentina ci fa un pensiero

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Ruben Loftus-Cheek non sembra far parte dei piani del Milan in ottica futura con la società che proverà a cederlo in estate per non rischiare poi di perderlo a costo zero tra un anno.

Ruben Loftus-Cheek
Loftus-Cheek (Ansa Foto) – calciomercato.it

Al momento non sembrano esserci trattative concrete per la partenza del centrocampista inglese, con il Milan che ha ricevuto solamente qualche sondaggio da parte di alcuni club inglesi. Stando a quanto riferito da Fiorentinauno.com, la Fiorentina starebbe valutando il suo acquisto in vista della prossima stagione anche se i costi dell’operazione non appaiono semplici per il club viola.

L’inglese percepisce circa 4 milioni di euro al Milan e la Fiorentina potrebbe arrivare a metterne sul piatto 2,5 l’anno, proponendo un contratto fino al giugno del 2029.

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