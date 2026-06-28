Ruben Loftus-Cheek non sembra far parte dei piani del Milan in ottica futura con la società che proverà a cederlo in estate per non rischiare poi di perderlo a costo zero tra un anno.

Al momento non sembrano esserci trattative concrete per la partenza del centrocampista inglese, con il Milan che ha ricevuto solamente qualche sondaggio da parte di alcuni club inglesi. Stando a quanto riferito da Fiorentinauno.com, la Fiorentina starebbe valutando il suo acquisto in vista della prossima stagione anche se i costi dell’operazione non appaiono semplici per il club viola.

L’inglese percepisce circa 4 milioni di euro al Milan e la Fiorentina potrebbe arrivare a metterne sul piatto 2,5 l’anno, proponendo un contratto fino al giugno del 2029.