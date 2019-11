Roma, contatti col Napoli: il retroscena di Fonseca

CALCIOMERCATO NAPOLI ROMA FONSECA / Accostato al Napoli prima dell'era Ancelotti, Paulo Fonseca è felice del suo approdo alla Roma.

Il tecnico, commentando le domande dei giornalisti in conferenza stampa, non si è sbilanciato sulle indiscrezioni che due estati fa lo volevano vicino agli azzurri: clicca qui per restare aggiornato. Conciso il suo messaggio: "Io vicino al Napoli per il dopo? Non voglio parlare del passato, solo del mio presente e il mio presente si chiama Roma".