CALCIOMERCATO INTER GNONTO CONTRATTO PROFESSIONISTA MONDIALE UNDER 17 ITALIA - Degnand Wilfried Gnonto è il grande protagonista dell'Italia Under 17 di Carmine Nunziata. Grazie anche ai suoi tre gol in due partite, gli Azzurrini hanno conquistato il passaggio del turno con una giornata di anticipo. L'attaccante delle giovanili dell'Inter si sta mettendo in mostra e la società del gruppo Suning gongola.

Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , i dirigenti dell'Inter hanno tutta l'intenzione di tenersi stretto Gnonto e, al termine della competizione mondiale, sono pronti a sedersi al tavolo col suo entourage per discutere del primo contratto da professionista per il 15enne, compirà 16 anni il prossimo 5 novembre, calciatore. Il rapporto tra le parti è ottimo e la volontà, già comunicata dall'amminstratore delegatoe dal direttore sportivo, è quella di proseguire il percorso insieme per diversi anni ancora. Con buona pace degli altri club interessati : il futuro di Gnonto sarà ancora a tinte nerazzurre.