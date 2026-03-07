Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Follie per Tonali, l’agente è in citta: affare milionario

Foto dell'autore

Accelerata decisiva per il futuro di Sandro Tonali: ecco dove potrebbe trasferirsi in estate il centrocampista azzurro. 

È l’oggetto dei desideri della Juventus per rinforzare il centrocampo a disposizione di Luciano Spalletti l’anno prossimo, ma quasi sicuramente il futuro di Sandro Tonali sarà targato ancora Premier League. Ma in un club diverso dal Newcastle, che rischia di perderlo in estate: ecco infatti quello che sta succedendo in Inghilterra in queste ultimissime ore.

Tonali in azione col Newcastle
Tonali (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport’, Arsenal e Manchester United sarebbero pronte a fare follie per il cartellino del 25enne di Lodi: il suo procuratore Beppe Riso avrebbe assistito addirittura al match tra Brighton e Arsenal sulle tribune del Falmer Stadium, ennesimo segnare di un’accelerata improvvisa dei Gunners. Attenzione, però, anche allo United che ha individuato proprio nell’ex Milan l’erede naturale di Casemiro.

Juve, dunque, al momento tagliata fuori anche perché il Newcastle valuta il calciatore circa 100 milioni di euro e solo i due club di Premier League potrebbero sborsare tale somma di denaro al termine della stagione in corso. Una pessima notizia per Spalletti e per il popolo di fede bianconera.

/7
1559

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

2 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

3 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

4 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

5 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

6 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

7 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie