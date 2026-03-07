Follie per Tonali, l’agente è in citta: affare milionario

Accelerata decisiva per il futuro di Sandro Tonali: ecco dove potrebbe trasferirsi in estate il centrocampista azzurro.

È l’oggetto dei desideri della Juventus per rinforzare il centrocampo a disposizione di Luciano Spalletti l’anno prossimo, ma quasi sicuramente il futuro di Sandro Tonali sarà targato ancora Premier League. Ma in un club diverso dal Newcastle, che rischia di perderlo in estate: ecco infatti quello che sta succedendo in Inghilterra in queste ultimissime ore.

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport’, Arsenal e Manchester United sarebbero pronte a fare follie per il cartellino del 25enne di Lodi: il suo procuratore Beppe Riso avrebbe assistito addirittura al match tra Brighton e Arsenal sulle tribune del Falmer Stadium, ennesimo segnare di un’accelerata improvvisa dei Gunners. Attenzione, però, anche allo United che ha individuato proprio nell’ex Milan l’erede naturale di Casemiro.

Juve, dunque, al momento tagliata fuori anche perché il Newcastle valuta il calciatore circa 100 milioni di euro e solo i due club di Premier League potrebbero sborsare tale somma di denaro al termine della stagione in corso. Una pessima notizia per Spalletti e per il popolo di fede bianconera.