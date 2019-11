Calciomercato Juventus e Napoli, sfida per Haland! Contatti avviati

CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI HALAND /Erling Haland è uno dei nomi più in vista del calcio internazionale, grazie ai suoi 22 gol messi a segno nelle 19 partite di questa stagione, sei dei quali nelle sue prime tre gare in Champions League. Numeri da fenomeno che hanno spinto mezza Europa sulle sue tracce: secondo l'edizione odierna dell'autorevole 'Guardian', ci sono anche due club italiani che hanno iniziato a muoversi per le sue prestazioni.

Si tratta di, che sfidano altri 20 top club del Vecchio Continente pronti a fare follie per la punta. Al momento la valutazione del calciatore è di circa 40 milioni di euro, ma ilauspica una cessione che superi i 60. I partenopei si sono già mossi col suo entourage, che ha chiarito che se ne riparlerà in estate, mentre Fabio Paratici valuta il suo acquisto già dai tempi del Molde.

