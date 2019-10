BRESCIA INTER GOL LAUTARO MARTINEZ AUTOGOL BISOLI / Inter in vantaggio contro il Brescia grazie a un autogol. Anzi, grazie a Lautaro Martinez.

Assegnando la rete dei nerazzurri nella gara valevole per la decima giornata di, infatti, laha cambiato tre volte decisione: dapprima ha assegnato l'autorete a, poi ae solo in terza battuta ha premiato il bomber nerazzurro, che ha quindi siglato il suo settimo gol stagionale; clicca qui per restare aggiornato. Non sono esclusi, però, nuovi cambiamenti da parte della Lega, come già accaduto spesso in passato. Calciomercato.it , quindi, seguira eventuali aggiornamenti sulla decisione finale.