CALCIOMERCATO MILAN SUSO RAKITIC / Giovani, ma anche innesti di esperienza. L'apertura l'ha data Ivan Gazidis nel discorso dell'assemblea dei soci: sì a giocatori di esperienza, ma dovranno essere adeguatamente valutati e dovranno rappresentare la giusta occasione. Il dirigente sudafricano ha sottolineato come il Milan non possa permettersi di investire troppo su calciatori di questo tipo: "Se bruceremo soldi per giocatori in declino avremo problemi tecnici e finanziari". Nel frattempo sarà importante anche cedere e già a gennaio potrebbe muoversi qualcosa sia sul fronte entrate che su quello delle uscite. Da questo punto di vista chi rischia più di tutti di lasciare il Milan sembra essere Suso, ormai bersaglio continuo dei tifosi e sempre più meno incisivo in campo. Oltre a Suso attenzione ad altri possibili addii: Rodriguez ha ormai perso il posto e Piatek non sta rendendo come la scorsa stagione. Tra i possibili nuovi innesti si valuterà un terzino destro, mentre a centrocampo spunta l'ipotesi Rakitic, su cui c'è anche l'Inter. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Milan, da Suso a Rodriguez: le uscite

Via già a gennaio? Ipotesi quanto mai possibile. Suso non ha perso il posto da titolare, ma certamente ha perso la stima dei tifosi. Considerato un elemento imprescindibile nelle scorse stagioni e l'uomo in grado di cambiare il volto alla squadra, ora lo spagnolo è uno dei principali accusati dal popolo milanista. Mai decisivo, bersagliato dai fischi di San Siro, un addio per lui pare sempre più probabile nonostante i diversi no ottenuti in passato riguardo ad un'eventuale cessione. Montella lo ammira, ma l'ipotesi preferita del giocatore sarebbe Siviglia, con Lopetegui e Monchi che sono entrambi suoi estimatori. Non è escluso che in inverno si possa dunque intavolare una trattativa con il club andaluso per la cessione del giocatore.

Calciomercato Milan, da Rakitic a Osimhen: gli arrivi

In uscita ci potrebbe poi essere anche Ricardo: lo svizzero ha ormai perso il posto e, complice un campionato Europeo alle porte, potrebbe forzare un addio per trovare una squadra che voglia offrirgli una maglia da titolare. In questo senso un ritorno in Germania sembra essere l'opzione più probabile. Occhio però anche sul fronte destro per quanto riguarda il ruolo di terzino:non convincono e non è escluso che uno dei due (più il primo) a gennaio possa fare le valigie. Da valutare saranno poi alcuni giocatori che fino ad ora hanno avuto poco spazio, come, mentrerestano delle incognite. Il polacco sta deludendo e una sua cessione potrebbe servire per fare cassa, così come quella dell'ivoriano. Anche il portiere garantirebbe al club una plusvalenza importante, ma difficile che possa partire a gennaio.

Sì agli innesti di esperienza. E in questo senso è inevitabile pensare alle piste croate Rakitic e Modric. Se il giocatore del Real Madrid, seguito in estate, può rappresentare il sogno estivo a costo zero, quello del Barcellona sarebbe l'affare perfetto per gennaio, visto che il club catalano è pronto a trattare una sua cessione. La concorrenza però non manca, visto l'interesse, tra le altre, di Inter e Juventus. Innesto di esperienza che potrebbe arrivare anche in difesa: come terzino destro piace Aurier, ma occhio anche alle ipotesi Castagne e Florenzi, oltre a Celik del Lilla. Con il club francese il Milan potrebbe poi decidere di intavolare una nuova trattativa per un innesto in attacco: Victor Osimhen è seguito da tempo e ha tutte le caratteristiche che fanno al caso dei rossoneri e potrebbe essere una nuova operazione 'alla Leao', ma attenzione alla concorrenza di altri club, tra cui il Bayern Monaco. Un eventuale assalto al nigeriano potrebbe poi dipendere molto dal futuro di Piatek.