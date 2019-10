BARCELLONA KANE LAUTARO MBAPPE / Il Barcellona sta preparando da tempo il dopo Suarez nel reparto offensivo. L'attaccante uruguaiano è in scadenza nel 2021 ma potrebbe dare l'addio ai bluagrana già la prossima estate per una nuova avventura fuori dall'Europa.

Tanti i candidati nella lista della dirigenza del Barça, tra cui spicca anche il talento dell'Inter Lautaro Martinez

Oltre a Mbappé, su cui potrebbe scatenarsi un duello stellare con il Real Madrid, stando al 'Mundo Deportivo' il Barcellona guarda soprattutto in Premier League per il futuro centravanti. Non è un mistero infatti l'interesse per Rashford e Kane, con quest'ultimo però valutato 250 milioni di euro dal Tottenham. Infine saranno fatte delle valutazioni anche per Firmino, che però non trova il consenso di tutta la dirigenza catalana.