ROMA KALINIC INFORTUNIO / Una vera e propria maledizione quella che ha colpito la Roma di Paulo Fonseca in questo inizio stagione: il tecnico portoghese, alle prese già con diverse assenze, ieri ha visto fermarsi per infortunio anche Bryan Cristante e Nikola Kalinic nel match che si è disputato al Marassi contro la Sampdoria.

Fonseca così ha dovuto consumare già due cambi nel primo tempo, con Dzeko che è sceso in campo con una mascherina. Una situazione sicuramente inusuale e che preoccupa molto in vista anche del prossimo impegno in prorgamma contro il Milan.

Kalinic avrebbe riportato una lesione di primo grado del collaterale mediale, non finirà sotto i ferri e dovrebbe essere out per almeno due mesi. Secondo quanto riportato da 'Teleradiostereo' invece per Cristante dovrebbero essere 3 i mesi di stop: per lui si parla di lesione tendinea, si valuta l’intervento o la terapia conservativa.