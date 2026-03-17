Scattano le squalifiche: Inter-Atalanta e non solo, le decisioni del Giudice sportivo

Un totale di nove giornate di sospensione: ecco tutti i dettagli
Sono arrivate le tanto attese decisioni del Giudice sportivo in merito a Inter-Atalanta, la gara più discussa e con maggiori polemiche della 29esima giornata di Serie A.
Nessuna squalifica per Kolarov come paventato qualche ora fa, l’unico sanzionato dei nerazzurri è l’allenatore Cristian Chivu. Al tecnico romeno, espulso (doppia ammonizione) da Manganiello per proteste dopo la rete dell’1-1 atalantino firmata da Krstovic, è stata inflitta una giornata di stop.
Stessa punizione per Maurizio Sarri, “per avere, al 51° del secondo tempo” di Lazio-Milan, “uscendo dall’area tecnica, criticato in modo irrispettoso l’operato arbitrale“.
Il Giudice sportivo ha sospeso per un turno anche cinque calciatori: Obert (Cagliari), Wesley (Roma), Delprato (Parma), Aebischer (Pisa), Bondo (Cremonese). Due turni di stop, invece, per Durosinmi del Pisa, “per avere, al 37° del primo tempo” di Pisa-Cagliari, “con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un calcio alla coscia un calciatore della squadra avversaria”.