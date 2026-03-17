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Scattano le squalifiche: Inter-Atalanta e non solo, le decisioni del Giudice sportivo

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Un totale di nove giornate di sospensione: ecco tutti i dettagli

Sono arrivate le tanto attese decisioni del Giudice sportivo in merito a Inter-Atalanta, la gara più discussa e con maggiori polemiche della 29esima giornata di Serie A.

Chivu espulso in Inter-Atalanta
Scattano le squalifiche: le decisioni del Giudice sportivo su Inter-Atalanta (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Nessuna squalifica per Kolarov come paventato qualche ora fa, l’unico sanzionato dei nerazzurri è l’allenatore Cristian Chivu. Al tecnico romeno, espulso (doppia ammonizione) da Manganiello per proteste dopo la rete dell’1-1 atalantino firmata da Krstovic, è stata inflitta una giornata di stop.

Stessa punizione per Maurizio Sarri, “per avere, al 51° del secondo tempo” di Lazio-Milan, “uscendo dall’area tecnica, criticato in modo irrispettoso l’operato arbitrale“.

Il Giudice sportivo ha sospeso per un turno anche cinque calciatori: Obert (Cagliari), Wesley (Roma), Delprato (Parma), Aebischer (Pisa), Bondo (Cremonese). Due turni di stop, invece, per Durosinmi del Pisa, “per avere, al 37° del primo tempo” di Pisa-Cagliari, “con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un calcio alla coscia un calciatore della squadra avversaria”.

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