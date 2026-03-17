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Bastoni ceduto per 50 milioni, scoppia la ‘rivolta’: “Sto piangendo”

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“Ma stiamo scherzando? Solo 10 milioni in più di Thiaw”

‘Rivolta’ social dei tifosi dell’Inter dopo la notizia de ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui il club nerazzurro sarebbe disposto a cedere Bastoni a molto meno dei 70/80 milioni paventati in queste ultime settimane. Nello specifico per 50 milioni di euro, una cifra che gli interisti considerano molto bassa in rapporto al valore del classe ’99.

Bastoni in azione con l'Inter
Bastoni ceduto per 50 milioni, scoppia la ‘rivolta’: “Sto piangendo” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

A Barcellona c’è fiducia sul colpo Bastoni

Bastoni è un obiettivo concreto del Barcellona di Laporta, appena rieletto presidente per la terza volta. In Spagna fonti catalane come ‘Sport’ sono fiduciosi sul fatto che si possa trovare un accordo con l’Inter, la quale parte da una valutazione di 70/80 milioni.

A loro avviso ci sarebbe già l’apertura del difensore, il cui agente si sarebbe incontrato a inizio anno con il Ds Deco. Bastoni piace pure in Premier.

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