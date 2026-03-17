“Ma stiamo scherzando? Solo 10 milioni in più di Thiaw”
‘Rivolta’ social dei tifosi dell’Inter dopo la notizia de ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui il club nerazzurro sarebbe disposto a cedere Bastoni a molto meno dei 70/80 milioni paventati in queste ultime settimane. Nello specifico per 50 milioni di euro, una cifra che gli interisti considerano molto bassa in rapporto al valore del classe ’99.
Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:
Voi state male, un articolo più delirante di questo è difficile trovarlo.
– Stagione contraddittoria ancora prima dell’episodio Kalulu per quale motivo?
– Valutazione di 50 milioni, ma siamo fuori di testa?
– Più cedibile di Thuram?
– Rendimento non all’altezza?
Da querela.
— _Biscione1908 (@_Biscione1908) March 16, 2026
50 milioni per una gamba intendete
— IL BASTOOOOOOO (@Pepppinn) March 17, 2026
Con lo stesso ragionamento per Leao deve essere il Milan a rimborsare la futura squadra
— Haavara (@Haavara3) March 17, 2026
Ma chi crede che l’Inter possa privarsi di Bastoni per 50 milioni quale grave deficit cognitivo ha?
— Duncan l’interista🖤💙 (@JeanPiooo) March 17, 2026
MA STIAMO SCHERZANDO!? BASTONI È INCEDIBILE!! Ma poi 50 milioni? Quel cess0 di Thiaw è stato acquistato per circa 40 milioni dal Newcastle, il braccetto sinistro più forte al mondo deve valere MINIMO il triplo. 😤😤🤬
— Roberto 🖤💙⭐️⭐️ (@pigroman1) March 17, 2026
Bastoni, 27 anni, una gemma dei migliori nel suo ruolo.
50 milioni.
Poi venite a dirmi che i giornali e media sono dalla nostra parte, che è Marotta a guidarli. Sisi.
— El Tucu Salamanca (@eltucusalamanca) March 17, 2026
Quando leggi che potrebbero mandare via Bastoni non per 80, non per 70 ma per la modica cifra di 50 milioni (+ bonus)… gente prepariamoci alla “grande rivoluzione”
(Sto piangendo)#inter #Calciomercato pic.twitter.com/HaeGoyPh6h
— AlexNetStar (@AlexNetStar) March 17, 2026
A Barcellona c’è fiducia sul colpo Bastoni
Bastoni è un obiettivo concreto del Barcellona di Laporta, appena rieletto presidente per la terza volta. In Spagna fonti catalane come ‘Sport’ sono fiduciosi sul fatto che si possa trovare un accordo con l’Inter, la quale parte da una valutazione di 70/80 milioni.
A loro avviso ci sarebbe già l’apertura del difensore, il cui agente si sarebbe incontrato a inizio anno con il Ds Deco. Bastoni piace pure in Premier.