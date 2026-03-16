In Catalogna aumenta la fiducia sul buon esito dell’affare con l’Inter

In Catalogna sono molto fiduciosi sulla riuscita dell’operazione Bastoni. Lo sono a maggiora ragione dopo la rielezione di Laporta alla carica di presidente del club blaugrana. Ha sconfitto con il 70% delle preferenze il suo avversario, Victor Font, diventando per la terza volta il numero uno del Barça.

La conferma di Laporta vuol dire che Flick e Deco resteranno ai rispettivi posti. Proprio entrambi stanno spingendo per l’acquisto del difensore nerazzurro, con il Ds che già si è mosso lato agenti strappando – secondo fonti catalane – una sorta di ok al trasferimento. Bastoni è legatissimo all’Inter, ma a quanto pare è anche molto attratto dalla possibilità di trasferirsi al Barcellona.

La trattativa può ufficialmente partire dopo la rielezione di Laporta, secondo indiscrezioni convinto di poter trovare un accordo con la società milanese per quanto riguarda il cartellino del classe ’99. Probabilmente il Barça proverà a inserire nell’affare una se non due contropartite tecniche.

ELECCIONS 2026 🗳💙❤️ Presidente Joan Laporta: “Este es un resultado contundente y nos da mucha fuerza. Nos da tanta fuerza que nos convierte en imparables.” pic.twitter.com/0R2e6Nr6KM — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 15, 2026

Un peso importante, anzi decisivo in questa vicenda l’avrà la volontà di Bastoni. Non verrebbe obbligato a restare qualora dovesse chiedere la cessione al Barcellona, ma in tal caso occorrerebbe comunque una proposta di valore altissimo per il sì dell’Inter, di base non interessata a venderlo. Anzi, Marotta e Ausilio sono pronti a discutere il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2028, con annesso aumento dell’attuale stipendio fissato a 5,5 milioni.