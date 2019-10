CALCIOMERCATO MILAN VRANCKX / Il fondo Elliott, molto prima della perdita record nel bilancio 2019, ha dettato la linea ai suoi dirigenti: nessuna spesa pazza sul mercato, spazio ai giovani che un domani potrebbero essere rivenduti e fruttare delle plusvalenze. Di conseguenza nel mirino del club rossonero sono finiti diverse 'promesse' sia del nostro calcio che di quello cosiddetto internazionale.

In questa categoria figura sicuramente Aster, grande talento belga di soli 17 anni ma già in pianta stabile nella prima squadra del. Ad agosto, contro l'Anderlecht, è avvenuto il suo debutto ufficiale in Jupiler League. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , il centrocampista classe 2002 - nel giro dell'U-19 belga - è finito da qualche mese proprio sul taccuino della società di via Aldo Rossi.