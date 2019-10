INTER MILAN OZIL / Tempi duri all'Arsenal per Mesut Ozil. Il fantasista tedesco fatica a trovare spazio in questa stagione (una sola presenza in Premier), con le gerarchie di Unai Emery che sembrano abbastanza definite nello scacchiere dei 'Gunners'.

Il club londinese avrebbe così deciso di mettere sul mercato l'ex Real Madrid, con l'obiettivo di cederlo la prossima estate o già nella finestra invernale stando al 'Daily Mirror'.

L'Arsenal vorrebbe liberarsi il prima possibile del pesante ingaggio del numero 10, che percepisce attualmente 350 mila sterline (400.000 euro al cambio) a settimana fino al 2021. Ozil recentemente è stato accostato a Milan e Inter, ma l'unica squadra che al momento avrebbe mostrato un concreto interesse per gennaio è il Fenerbahce.