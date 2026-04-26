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Milan-Juventus, la scelta di Spalletti su Vlahovic. Sorpasso Yildiz

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La squadra bianconera affronterà questa sera il Milan nel posticipo di San Siro: le ultime in casa Juve

La Juventus è partita questa mattina poco dopo le 11 direzione Milano, dove questa era affronterà il Milan dell’ex Allegri nel big match del ‘Meazza’.

Juventus, i convocati per il Milan
Vlahovic e Yildiz (Ansa) – Calciomercato.it

La squadra bianconera alloggerà nel consueto hotel a pochissimi minuti da San Siro nel mini-ritiro prima della gara e sul pullman partito dalla Continassa c’era anche Dusan Vlahovic. Spalletti recupera quindi il centravanti serbo, che si era nuovamente infortunato nel riscaldamento durante il secondo tempo della sfida casalinga con il Sassuolo.

Juventus, tre rientri per Spalletti in vista del Milan

Vlahovic partirà dalla panchina, con David favorito per una maglia da titolare al centro dell’attacco della Juve.

Con la squadra ci sono anche Yildiz, Thuram e Holm che hanno recuperato dai rispettivi acciacchi. Il numero dieci però non è al meglio della condizione ed è insidiato da Boga: Spalletti scioglierà solo dopo la riunione tecnica il ballottaggio tra il turco e l’ivoriano. Thuram invece sembra destinato a tornare dal 1’ ed è in vantaggio su Holm. Ritornano a disposizione anche Perin (tra i pali sarà comunque confermato Di Gregorio) e Adzic. 

La probabile formazione della Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz (Boga); David

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