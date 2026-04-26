Baldini CT della nazionale per le amichevoli di giugno, rivoluzione totale nelle convocazioni

In attesa dell’elezione del nuovo presidente della FIGC e della chiamata di un nuovo CT, la nazionale italiana affronterà due amichevoli a giugno contro Lussemburgo e Grecia con Silvio Baldini sulla panchina degli azzurri.

L’attuale CT della nazionale under 21 sarà alla guida della nazionale maggiore per le due partite e sembra avere già le idee chiare su quelle che saranno le convocazioni per le sfide.

Secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, Silvio Baldini avrebbe intenzione di convocare i ragazzi della nazionale under 21 per le partite contro Lussemburgo e Grecia con il solo Gianluigi Donnarumma che dovrebbe presenziare per accompagnare i compagni di squadra in questo cambio generazionale.

Il portiere e capitano della nazionale italiana avrebbe già dato il suo ok a Silvio Baldini per essere con i compagni per le due amichevoli e non dovrebbero esserci altri big nelle due partite di fine stagione. Sarà quindi un’occasione per vedere in nazionale maggiore diversi talenti come Koleosho, Ndour, Bartesaghi, Kayode che stanno facendo bene nei loro club e con la selezione azzurra under 21.