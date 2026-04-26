Juve, Bernardo Silva al Real Madrid? Ecco come stanno le cose

Il portoghese è uno dei grandi obiettivi dei bianconeri per la prossima stagione

Bernardo Silva al Real Madrid. Naturalmente la prossima stagione e a costo zero, visto che il campione portoghese ha già annunciato che non rinnoverà il contratto col Manchester City in scadenza a giugno. Ma è davvero così? Non proprio, anzi assolutamente no.

Secondo diversi media spagnoli, Jorge Mendes avrebbe proposto Bernardo Silva pure al Real. La risposta delle ‘Merengues’, però, sarebbe stata negativa. Il 31enne di Lisbona non sarebbe nei piani futuri, o meglio del prossimo calciomercato estivo del club presieduto da Florentino Perez. La pista Madrid, dunque, è da escludere per il futuro del quasi ex capitano del City.

Resiste invece quella rappresentata dall’acerrima rivale del Real, vale a dire il Barcellona. Il blaugrana sarebbero in cima alla lista dei desideri di Bernardo Silva, obiettivo anche delle due big di Turchia: Galatasaray e Fenerbahce. E, come noto, della Juventus.

Bernardo Silva deciderà nelle prossime settimane, Spalletti incrocia le dita

I bianconeri gli avrebbero già offerto un biennale a cifre importanti e restano in attesa di una risposta. Il classe ’94 dovrebbe sciogliere le proprie riserve nelle prossime settimane, Spalletti incrocia le dita.