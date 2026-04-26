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Juve, Bernardo Silva al Real Madrid? Ecco come stanno le cose

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Il portoghese è uno dei grandi obiettivi dei bianconeri per la prossima stagione

Bernardo Silva al Real Madrid. Naturalmente la prossima stagione e a costo zero, visto che il campione portoghese ha già annunciato che non rinnoverà il contratto col Manchester City in scadenza a giugno. Ma è davvero così? Non proprio, anzi assolutamente no.

Grafica Bernardo Silva Real Madrid
Juve, Bernardo Silva al Real Madrid? Ecco cosa succede – Calciomercato.it

Secondo diversi media spagnoli, Jorge Mendes avrebbe proposto Bernardo Silva pure al Real. La risposta delle ‘Merengues’, però, sarebbe stata negativa. Il 31enne di Lisbona non sarebbe nei piani futuri, o meglio del prossimo calciomercato estivo del club presieduto da Florentino Perez. La pista Madrid, dunque, è da escludere per il futuro del quasi ex capitano del City.

Resiste invece quella rappresentata dall’acerrima rivale del Real, vale a dire il Barcellona. Il blaugrana sarebbero in cima alla lista dei desideri di Bernardo Silva, obiettivo anche delle due big di Turchia: Galatasaray e Fenerbahce. E, come noto, della Juventus.

Bernardo Silva deciderà nelle prossime settimane, Spalletti incrocia le dita

I bianconeri gli avrebbero già offerto un biennale a cifre importanti e restano in attesa di una risposta. Il classe ’94 dovrebbe sciogliere le proprie riserve nelle prossime settimane, Spalletti incrocia le dita.

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