Milan, il colpo da novanta arriva da Madrid: ha detto sì!

Il calciomercato del Milan è pronto a decollare: ecco quello che potrebbe essere il primo rinforzo dei rossoneri.
In attesa di affrontare la Juventus nel big match della trentaquattresima giornata di Serie A, il Milan pensa anche al calciomercato con il grande obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Allegri in vista della prossima stagione. La priorità rimane l’attacco, dove serve un nome altisonante per riportare il Diavolo ai vertici in Italia e in Europa.
Un nome, per intenderci, alla Alexander Sorloth che rimane uno dei nomi sul taccuino della dirigenza rossonera. Secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il 30enne norvegese avrebbe già detto sì a un suo eventuale trasferimento a Milano e adesso nel capoluogo meneghino sarebbero pronti ad accelerare per convincere l’Atletico Madrid a cedere l’attaccante classe ’95.
Il Milan avrebbe intenzione di mettere sul piatto una prima proposta da 20 milioni di euro più bonus. Resta da capire quale sarà la risposta da parte dei Colchoneros che, in ogni caso, sembrano disposti a privarsi di Sorloth l’anno prossimo.