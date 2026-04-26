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Milan-Juve, Allegri e Spalletti hanno deciso: colpo di scena

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Manca pochissimo all’inizio della super sfida tra Milan e Juventus: ecco le ultime di formazione. 

Il grande giorno è arrivato. Questa sera, alle ore 20:45, Milan e Juventus si affrontano nel big match della 34esima giornata di Serie A. Le due squadre sono divise da appena 3 punti in classifica (Milan 66 e Juve 63) e devono assolutamente vincere in ottica qualificazione Champions League, soprattutto dopo il successo di ieri della Roma a Bologna.

Le pagelle di Juve-Bologna: David decisivo
Jonathan David (Ansa) – Calciomercato.it

Allegru conferma il 3-5-2 e si affida in attacco dalla coppia formata da Pulisic e Leao. Dall’altra parte, Spalletti ripropone la difesa a tre con Kalulu, Bremer e Kelly, a centrocampo spazio a McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso, mentre Conceicao e Yildiz agiranno alle spalle dell’unica punta David che è in vantaggio al momento su Boga. Ecco le probabili formazioni di Milan-Juventus:

MILAN (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri

JUVENTUS (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti

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